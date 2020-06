PiS pod presją

Prezydent zachowuje się coraz bardziej nerwowo. Dobrze pokazuje to rozmowa z mężczyzną, który skandował pod jego adresem „marionetka". Andrzej Duda wszedł z nim w dialog – co samo w sobie mogło być dobrym pomysłem, z tym że tę konfrontację przegrał, pokrzykując o „komuchach" w Sądzie Najwyższym. Argument, że to przecież opowieść dla żelaznego elektoratu, jest chybiony, bo choć to kandydat PiS ma największą stałą grupę wyborców, to ona wcale nie musi wystarczyć, by wygrać. Obraz zdenerwowanego Dudy utrwala się, a przede wszystkim formatuje samego kandydata.

