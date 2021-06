Spowiedź i kozetka

W życiu osób wierzących granica między kozetką a konfesjonałem wbrew pozorom nie jest ostra. Często problemy z zakresu duchowości i psychiki nakładają się na siebie i przenikają. W związku z tym trudno zupełnie uniknąć czy to poruszania kwestii duchowych w gabinecie terapeutycznym, czy to rozmowy o sprawach emocji w konfesjonale. Ta delikatna kwestia, jaką jest nachodzenie na siebie obu wspomnianych przestrzeni życia, sprawia, że niekiedy psychoterapia jest stawiana w opozycji do spowiedzi, czasami wręcz jako konkurencja.

Takie tezy pojawiają się od czasu do czasu w przestrzeni debaty publicznej, a ostatnio w wywiadzie udzielonym przez metropolitę krakowskiego, abpa Marka Jędraszewskiego tygodnikowi "wSieci". Arcybiskup nie skrytykował psychoterapii wprost, wskazał natomiast na zjawisko zastępowania spowiedzi psychoterapią jako jedną z przyczyn pustoszenia kościołów w Europie Zachodniej.

„Myślę, że jedną z przyczyn, dla których kościoły w Zachodniej Europie opustoszały, jest to, że uwierzono w psychoanalizę, a nie w łaskę odpuszczenia grzechów i pojednania z Panem Bogiem. Dla mnie paradoksem jest to, że człowiek gotów jest odsłaniać przed psychoterapeutą najbardziej nieraz mroczne pokłady swojej osobowości, a z drugiej strony uważa, że skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania jest dużo trudniejsze, a przede wszystkim uwłacza jego godności. Jeżeli wierzy się w czysto psychologiczne sposoby pomocy drugiemu człowiekowi, a odrzuca łaskę, to tu już nie ma miejsca dla Kościoła. Wtedy nie różni się on niczym od wielu innych instytucji świeckich wspomagających ludzi.”

/abp Marek Jędraszewski/