Katarzyna Lubnauer: V Rzeczpospolita - nowy kraj

Tym, co w największym stopniu koncentruje obecnie uwagę Polaków, jest stan polskiej ochrony zdrowia. Już nikt nie zaakceptuje dalszego ignorowania przez kolejne rządy potrzeb opieki zdrowotnej. Przy czym nie jest to tylko kwestia nakładów finansowych, ale też organizacji pracy, jasnych procedur, profilaktyki i nowoczesnych rozwiązań ułatwiających dostęp do specjalistów. To np. rozwój telemedycyny, która pozwoli ludziom, nie ruszając się z domu, skorzystać z porady lekarskiej, czy nawet wykonać podstawowe badania, a równocześnie skróci kolejki do specjalisty. Pandemia pokazała też, jak bardzo potrzebujemy lekarzy i jak niefunkcjonalny i groźny okazał się system, w którym jeden lekarz czy pielęgniarka pracują w kilku placówkach.

Zmieńmy podejście do przedsiębiorców

Zachodzące w świecie zmiany wymuszają także szeroką dyskusję, jak w V RP miałby wyglądać rynek pracy. Taki, który zdecydowanie mocniej dbałby o bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne pracowników, nie pozbawiając jednak przedsiębiorców możliwości elastycznego reagowania na sytuację gospodarczą. Kryzys ekonomiczny to też konieczność zmiany podejścia do przedsiębiorców. Dziś jest ono lekceważące, co najlepiej widać przy okazji słynnego I etapu odmrażania gospodarki, który zakończył się na otwarciu lasów. Nasi przedsiębiorcy wybierają często rejestrację firmy w Czechach, bo tam rząd ma inne podejście do potrzeb osób prowadzących swój biznes. Uczmy się od Czechów: zaufania do przedsiębiorców, większej swobody gospodarczej, czy przewidywalności prawa i podatków. Czas kryzysu powinien być też dobrym pretekstem do wycofania się z absurdu, jakim jest zakaz handlu w niedzielę, przy wprowadzeniu prawa pracowników do dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

Musimy też zdecydowanie wzmocnić rolę Banku Gospodarstwa Krajowego jako instytucji wspierającej rozwój i ekspansję polskich firm. Partnerem BGK w tych działaniach powinny być inne państwowe banki, dzisiaj upatrujące w przedsiębiorcy raczej wroga niż atrakcyjnego klienta.

Jest jeszcze jeden element, który trzeba zbudować od nowa. To kwestia stworzenia Narodowego Funduszu Bezpieczeństwa, którego zadaniem byłoby nie tylko analizowanie potencjalnych, bardzo szeroko rozumianych zagrożeń, w oparciu o współpracę z instytucjami państwa, ale także tworzenie niezbędnych rezerw materiałowych mogących szybko i sprawnie zaspokajać określone potrzeby w razie wystąpienia kryzysów – epidemicznych, klimatycznych, czy związanych z siłami natury. Mowa tu też o rezerwie finansowej przeznaczonej na łagodzenie skutków potencjalnych, dotkliwych zawirowań gospodarczych.