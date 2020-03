Prof. Bogdan Góralczyk: Viktor Orban i ekspres z Węgier

To jednak z perspektywy Fideszu porażka tylko chwilowa. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że w kolejnym głosowaniu we wtorek, 31 marca, rozporządzający kwalifikowaną większością głosów Fidesz nadzwyczajne regulacje wprowadzi – mimo oporów i petycji w kraju oraz protestów UE. Tak oto Viktor Orbán, który w swojej długiej już politycznej karierze udowodnił, że dąży do jednego: maksymalizacji władzy i pieniądza – zyska wreszcie to, o czym marzył. Teraz może rządzić dekretami, samodzielnie i samowładnie. A do niepokornych instytucji czy zakładów pracy nawet wprowadzać wojsko. W ten sposób zamiast kopenhaskich będziemy mieli zestaw nowych kryteriów – budapeszteńskich...