Jan Parys: Autorytet dla pokoleń

Na co dzień żyjemy w ogromnym tempie, rzadko mamy czas na refleksję o naszym życiu. Najbliższy spektakl Teatru Telewizji to okazja, by spojrzeć na nasz los z kimś wyjątkowym, z ojcem Józefem Marią Bocheńskim. Często słyszymy, że w naszych czasach brakuje osób, które mogą być wzorem. Może właśnie o. Bocheński może być autorytetem dla ludzi z różnych pokoleń.

Kiedy słyszymy, że ktoś jest zakonnikiem i filozofem, to wydaje nam się, że mamy do czynienia z uczonym, który tylko czyta stare teksty po łacinie i się modli. Tymczasem życie ojca Bocheńskiego jest zaprzeczeniem takiego stereotypu. Był on postacią niezwykłą – żołnierzem podczas dwóch wojen światowych, a gdy się one skończyły, walczył piórem jako uczony. Starał się bronić prawa do prawdy i prawa do wiary. Wykazywał, że nie ma sprzeczności między wiarą a nauką. Podkreślał, że są pytania, np. dotyczące sensu życia, na które nauka nie udzieli odpowiedzi, za to religia pomaga zrozumieć nam nasze miejsce w świecie.