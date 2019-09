My polskości nie wybieraliśmy, oni tak. List otwarty do marszałka, premiera i polityków

Początek września to nie tylko gorący czas kampanii wyborczej, która bez reszty pochłania uwagę mediów i energię polityków, ale też rozpoczęcie roku szkolnego. Jedną ze szkół, w których 220 uczniów zaczęło naukę, jest warszawskie Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium Świętego Stanisława Kostki, do którego chodzą młodzi Polacy ze Wschodu. O pomoc tej szkole, jednej z dwóch takich w Polsce, chcielibyśmy prosić.

Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Rosja, Mołdawia, ale też Gruzja, Armenia czy Uzbekistan – to polska młodzież stamtąd uczy się w tej warszawskiej szkole. Szkole bez własnej siedziby i z problemami finansowymi. Utrzymuje się ona częściowo z dotacji MEN, którą w całości pochłaniają pensje nauczycieli i czynsz (ale już nie pomoce naukowe), oraz dotacji z Senatu – niższej dziś nawet niż za rządów AWS. Nic więc dziwnego, że szkoła, wciąż zmuszona zabiegać o datki (ostatnio na pilny remont internatu), nie tylko nie może przyjąć więcej uczniów – a są chętni – ale i coraz trudniej jej funkcjonować. A przy liceum została wznowiona działalność szkoły podstawowej, przyjmującej często rodzeństwo uczniów ze Wschodu, którzy sprowadzili się już do Polski.

Kampania wyborcza to czas składania kolejnych obietnic. My, ludzie różnych poglądów i różnych zawodów, chcielibyśmy tylko przypomnieć, że pomoc Polakom ze Wschodu obiecywało nie tylko rządzące Prawo i Sprawiedliwość, ale też politycy Platformy Obywatelskiej, Kukiz’15, PSL i Lewicy. Szanowni Państwo, czas spełnić te obietnice. Bardzo Was prosimy o realną pomoc dla Kolegium i niesamowitej młodzieży, jaka do niej uczęszcza. Taka szkoła nie jest i nie może być traktowana jak normalna placówka prywatna. Rodzin tych młodych ludzi stać na ogół tylko na symboliczne opłaty. Państwo polskie musi być stać na pomoc ambitnym i ciężko pracującym młodym Polakom ze Wschodu.