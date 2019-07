Georgette Mossbacher: Kluczowy proces warszawski

Stany Zjednoczone i Polska wkrótce przedstawią szczegóły procesu warszawskiego, stanowiącego ramy dla konkretnych inicjatyw pokojowych na Bliskim Wschodzie. Nacisk zostanie położony na kilka obszarów oczowym znaczeniu, w tym zwalczanie terroryzmu i nielegalnego finansowania, rozprzestrzenianie rakiet, bezpieczeństwo morskie i lotnicze, bezpieczeństwo cybernetyczne, bezpieczeństwo energetyczne, kwestie humanitarne, uchodźcy oraz prawa człowieka. Proces warszawski jest owocem historycznej konferencji ministerialnej w Warszawie w lutym 2019 roku, której współgospodarzami były Polska i Stany Zjednoczone. Konferencja zgromadziła 62 kraje z Azji, Afryki, Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Co warte podkreślenia, uczestniczyli w niej ministrowie z Izraela i dziesięciu krajów arabskich – z których większość nie utrzymuje formalnych stosunków dyplomatycznych z Izraelem – zaangażowani w konstruktywny dialog dotyczący całego Bliskiego Wschodu. Na konferencji ministerialnej powstała bezprecedensowa koalicja na rzecz promowania pokoju i zapoczątkowania wspólnych, wielonarodowych wysiłków dla rozwiązania problemów gospodarczych i społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie. Polsce należy się uznanie za wykazanie się przywództwem w tym procesie. Pomimo to odezwały się głosy krytyki motywów i samego uczestnictwa w niej Warszawy. Uważam, że byliśmy świadkami tworzenia się na naszych oczach historii, gdy przywódcy arabscy i izraelscy prowadzili merytoryczne dyskusje na temat sposobów zapewnienia pokoju i dobrobytu w regionie.

- Polska jest obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, co zapewnia jej kolejne ważne forum do wyrażania swojego stanowiska na arenie międzynarodowej. Pojawiły się również głosy krytyczne, sugerujące, że Polska w zamian za rolę gospodarza konferencji ministerialnej mogła uzyskać od Stanów Zjednoczonych więcej. Polska odniosła ogromne korzyści z bliskich i trwałych relacji z Ameryką. Stany Zjednoczone są największym inwestorem spoza UE w Polsce z bezpośrednimi inwestycjami wartości 43 mld dolarów. Handel między oboma krajami osiągnął rekordowy poziom 13,5 mld dolarów w 2018 r., a firmy amerykańskie zatrudniają ponad 220 tys. Polaków.

- Polska jest liderem w kwestii zapewnienia w Europie bezpieczeństwa energetycznego, inwestując miliardy w infrastrukturę gazową i dywersyfikację dostaw tego surowca w celu uniezależnienia się od wpływów rosyjskich. Polska i Stany Zjednoczone zgodziły się również ostatnio na wzmocnienie cywilnego programu energetyki nuklearnej w Polsce, by umożliwić całkowite zaprzestanie importu rosyjskiego gazu do 2022 roku.

Niektórzy obserwatorzy skrytykowali Polskę za to, że nie kontrolowała w większym stopniu przebiegu konferencji ministerialnej i pozwoliła Stanom Zjednoczonym przewodzić debatom. A przecież Polska odegrała kluczową rolę jako organizator, który zaprosił przedstawicieli ponad 60 krajów na ten bezprecedensowy szczyt. Zarazem Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę, że muszą aktywnie uczestniczyć w zaprowadzaniu pokoju na Bliskim Wschodzie. Dlatego też w dwudniowym spotkaniu ministerialnym w Warszawie uczestniczył zarówno wiceprezydent Mike Pence, jak i sekretarz stanu Mike Pompeo. W roli gospodarza konferencji Polska bezsprzecznie dowiodła swego strategicznego znaczenia jako polityczna i gospodarcza siła w Europie, wzmocniła swą obecność na arenie międzynarodowej i uzyskała prawo do sprawowania przywództwa w sprawach światowych. Ponadto warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Problemy Bliskiego Wschodu

Inni krytycy twierdzili, że poprzez organizację konferencji ministerialnej Polska umożliwiała zagrywkę USA obliczoną na izolowanie Iranu. Prawdą jest, że Iranu nie zaproszono – a to dlatego, że wydaje corocznie blisko miliard dolarów na sponsorowanie terroryzmu i podsycanie konfliktu na Bliskim Wschodzie z wykorzystaniem Hezbollahu w Libanie, Hamasu w Gazie, Huti w Jemenie oraz oddziałów milicji w Syrii i Iraku. Jak zauważył sekretarz stanu Pompeo: „Nie da się osiągnąć pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie bez konfrontacji z Iranem. To po prostu niemożliwe". Wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość reprezentowania swoich interesów i przedstawiania własnych, często różnych, poglądów. Konferencja nie była jednostronnym wykładem, lecz otwartą dyskusją z udziałem wielu uczestników. Problemy Bliskiego Wschodu nie mają charakteru lokalnego. Uchodźcy z tego regionu są poważnym problemem dla Europy. Groźba zakłócenia dostaw ropy naftowej urasta do rangi problemu globalnego, o czym przypominają nam niedawne ataki na tankowce w Zatoce Omańskiej. Polska jako gospodarz konferencji wykazała się przywództwem tak w działaniu, jak i w słowach. Partnerując Stanom Zjednoczonym w procesie warszawskim, Polska sama daje przykład inicjowania bezprecedensowego globalnego podejścia do wyznaczania realistycznych rozwiązań dla regionu. Mimo prób podważania kolegialności procesu warszawskiego i wielonarodowej współpracy z nim związanej pozytywne cele tej inicjatywy są niezaprzeczalne. Musimy wspólnie odnieść się do problemów na Bliskim Wschodzie, które zagrażają społeczno-ekonomicznej i politycznej stabilności zarówno regionu, jak i świata. Ich lista jest długa: kontrola rozprzestrzeniania broni, terroryzm, energetyka, kryzysy humanitarne, bezpieczeństwo – zarówno fizyczne, jak i cybernetyczne. Zorganizowanie konferencji ministerialnej przez Polskę podniosło jej pozycję na światowej arenie i przyniosło uznanie świata. Mówiąc najkrócej, Polska sprostała zadaniu, efekty czego będą widoczne z chwilą uruchomienia procesu warszawskiego.

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji