Kościół nie jest sądem

Jako tło dla swoich zarzutów red. Terlikowski przedstawia sprawę, w której poznańska kuria odmówiła przekazania prokuraturze dokumentów „dotyczących śledztwa kościelnego odnoszącego się do pewnego byłego już księdza, który molestował chłopców". Na wstępie muszę zastrzec, że choć na co dzień jako prawnik zajmuję się m.in. sprawami archidiecezji poznańskiej, akurat z tą sprawą nie mam nic wspólnego na gruncie zawodowym. Nie jestem więc także autorem argumentacji prawniczej użytej w sporze z prokuraturą, której zresztą oceniać nie zamierzam. Uważam jednak, że sprawa ta ogniskuje szereg zagadnień typowych dla problemu pedofilii wśród duchownych, na które na ogół nie zwraca się uwagi w publicznym dyskursie.

Odpowiedzialność przewidzianą w prawie kanonicznym można więc porównać do odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących niektóre zawody. Ma ona charakter autonomiczny wobec ścigania karnego. Adwokat, radca prawny czy lekarz mogą zostać ukarani przez sąd dyscyplinarny, a nawet wydaleni z zawodu. Jednakże przedmiotem oceny jest w takim przypadku przewinienie dyscyplinarne, a nie przestępstwo jako takie. To samo zachowanie może być przecież oceniane przez różne systemy norm. Adwokat czy lekarz dopuszczający się gwałtu narusza nie tylko normy prawa karnego, ale także zasady etyki zawodowej oraz normy moralne.

Sprawiedliwy proces

Podkreślić należy, że wbrew swojej nazwie prawo kanoniczne nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Choć sprawa jest kontrowersyjna, wydaje się, że najbardziej trafnie ocenił jego charakter Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie, stwierdzając, że prawo kanoniczne ma charakter statutu kościelnych osób prawnych.

Czy zatem powinniśmy się godzić na to, aby osoba duchowna, której stawiane są zarzuty, była osądzana na podstawie norm niepochodzących od państwa, w ramach postępowania, które kieruje się zupełnie odmienną specyfiką od postępowania karnego? Nie chodzi mi zresztą o prawa takich podsądnych, choć ten aspekt także warto mieć na uwadze.

Zgodnie z polską konstytucją każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Osoba, na której ciążą zarzuty, może stosować dowolną strategię obrony. Może odmawiać składania wyjaśnień, może wykazywać inicjatywę dowodową, może przedstawiać własną wersję wydarzeń, a nawet kłamać. To oskarżonemu należy udowodnić winę, a nie przerzucać na niego ciężar wykazania swej niewinności. Każdego należy uważać za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem niezależnego sądu, a wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. To są fundamenty naszej cywilizacji prawniczej. Proces kanoniczny opiera się na nieco innych zasadach, bo też i inne są jego cele.

Niedawno byliśmy świadkami gorszącej sytuacji, kiedy to kuria płocka wydała oświadczenie podpisane przez swojego rzecznika, niejaką dr Elżbietę Grzybowską, która stwierdziła, że „wina duchownego oskarżonego o molestowanie Marka Lisińskiego została potwierdzona podczas postępowania prowadzonego przed Sądem Biskupim w Płocku". Tego rodzaju oświadczenie nigdy nie powinno być wyrażone publicznie, a w całej sprawie powinien interweniować rzecznik praw obywatelskich. Od kiedy to Sąd Biskupi w Płocku oraz pani dr Grzybowska są od ustalania czyjejkolwiek winy na terenie Rzeczypospolitej? Nie mówiąc już o tym, że cała sprawa wzbudza bardzo poważne wątpliwości, a w świetle niedawnych publikacji w „Gazecie Wyborczej" Marek Lisiński jawi się jako osoba całkowicie niewiarygodna.

Dlatego właśnie nie można uznać za dopuszczalne używania materiałów gromadzonych w ramach postępowań kościelnych przez prokuraturę w toku postępowania karnego. Prokurator dysponuje wszelkimi narzędziami procesowymi niezbędnymi do tego, aby wyjaśnić sprawę, stosownie do okoliczności przedstawić zarzuty, a następnie doprowadzić do skazania sprawcy. I powinien to czynić w sposób stanowczy i zdecydowany. Także jeżeli chodzi o żądanie surowych kar. Wyrażam przekonanie, że dopuszczenie się przestępstwa pedofilii przez osobę duchowną jako osobę szczególnego zaufania powinno być traktowane jako okoliczność zaostrzająca odpowiedzialność karną, biorąc pod uwagę ogromny stopień społecznej szkodliwości takiego czynu.

Wyręczanie się przez prokuraturę materiałami kościelnymi oznacza jednak, że de facto prokurator rezygnuje z części swoich ustawowych obowiązków. Choć dysponuje niezbędnymi narzędziami procesowymi, zamierza posłużyć się materiałami uzyskanymi w nieformalny sposób, w ramach postępowania, które w żadnej mierze nie opiera się na ustawie. Gdybym kiedykolwiek miał nieszczęście bronić pedofila przed sądem, z pewnością wykorzystałbym fakt, że prokuratura oparła się na materiale zgromadzonym poza jakimikolwiek procedurami, a nawet z naruszeniem fundamentalnych praw oskarżonego, w tym jego prawa do obrony.