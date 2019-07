Groźna ułuda porozumienia z Iranem

Nie jest tajemnicą, że Izrael uważa Iran za realne zagrożenie, nie tylko dla swoich obywateli, ale też całego zachodniego świata. Na czym polega szkodliwy wpływ Iranu na pozostałe kraje i co wspólnota międzynarodowa może zrobić, by Iran zatrzymać?

Dziurawy deal

Porozumienie nuklearne JCPOA (The Joint Comprehensive Plan of Action), znane jako Iran Deal, zostało podpisane w 2015 roku. Jego celem było powstrzymanie Teheranu przed osiągnięciem potencjału nuklearnego, niemniej nie powstrzymało irańskich ambicji w tym zakresie. Ostatnie wydarzenia udowodniły, że JCPOA nie jest wystarczającą odpowiedzią na irański program wojskowy. Dowiódł tego irański minister spraw zagranicznych, który potwierdził informację, że Iran złamał warunki porozumienia, przekraczając limity nisko wzbogaconego uranu.

Większość ludzi nie jest świadoma faktu, że JCPOA utorowało Iranowi drogę do pozyskania broni nuklearnej. Klauzula dotycząca warunków zakończenia obowiązywania porozumienia „sunset clause" umożliwia Iranowi po upływie zaledwie 10–15 lat powrót do programu wzbogacania uranu. W ciągu kilku miesięcy Iran mógłby wprowadzić zaawansowane wirówki do produkcji wystarczającej ilości uranu do stworzenia broni jądrowej.

Ponadto JCPOA podważa zdolność społeczności międzynarodowej do wywierania nacisku na Iran w reakcji na jego zachowania w regionie. Dotyczy to dalszego rozwoju pocisków balistycznych i dalekiego zasięgu, które mogą dostarczać głowice jądrowe aż do serca Europy. Utrzymanie JCPOA odbiera narzędzia, które są niezbędne, aby Iran powrócił do stołu negocjacyjnego i aby powstrzymać jego globalne działania wojenne. Skrytka dokumentów („Archiwum nuklearne" Iranu) odkryta przez Izrael w kwietniu 2018 r. ujawniła, że Teheran od wielu lat utrzymuje tajny programu budowy broni jądrowej, czym łamie postanowienia JCPOA.