Pobity operator TVP Gdańsk. Policja zatrzymała podejrzanego

Jak opowiadał pobity mężczyzna wraz z innymi członkami ekipy stali obok samochodu i mieli odjeżdżać. Wówczas Aleksander K. miał podjeść do nich i w dość mocnych słowach powiedzieć, że ekipa ma odejść, po czym wrócił i zaczął popychać jednego z członków ekipy. Później zaatakował operatora. Miał go pchnąć, uderzyć, a gdy ten leżał na chodniku jeszcze kopnąć go w głowę. Operator zalał się krwią. Na miejsce wezwano policję i pogotowie. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, gdzie opatrzono mu obrażenia.