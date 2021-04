Afera w CBA. STS chce od Skarbu Państwa zabrane 9,2 mln zł

Kasjerka przywłaszczyła, mąż wydał na hazard, bukmacher ma oddać – tak w skrócie można opisać finał największej afery w służbach specjalnych III RP. Katarzyna G., pracownica cywilna CBA, i jej mąż we wtorek zostali skazani za przywłaszczenie 9 mln 230 tys. zł. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku zasądził od małżonków niewysokie grzywny i solidarny zwrot CBA zagrabionych środków, które od ponad roku są „zabezpieczone na rachunkach STS tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, uznając, że pieniądze te należą do oskarżonych".

Prokuratura Regionalna w Warszawie sama wyliczyła, ile Katarzyna G. wyniosła z CBA, bo pieniądze operacyjne były tam poza wszelką kontrolą. Dzięki analizie konta gracza – męża kasjerki – i przepływów finansowych (w tym operacji przez bankowe konto ojca Dariusza G.) śledczy ustalili, że w STS mąż kasjerki zawarł 1591 zakładów na 10,5 mln zł. Pomnożył je do ok. 30 mln zł i wszystko przegrał – w chwili zatrzymania miał na koncie 50 gr.

Spółka STS od początku kwestionowała zajęcie jej środków na kontach (co prokuratura zrobiła w kwietniu 2020 r.), twierdząc, że nie mają związku z przestępstwem Dariusza G. Odwołała się, ale sąd blokady kont utrzymał. Teraz w wyroku przesądził, że miliony z STS mają wrócić do CBA.

– Kodeks karny stanowi, że mienie pochodzące z przestępstwa, które zostało przekazane przez sprawcę na rzecz innego podmiotu lub osoby fizycznej, uważa się, iż należy do sprawcy – mówi Marcin Saduś, rzecznik prokuratury. – Ze stanowiskiem firmy bukmacherskiej można byłoby polemizować, gdyby nie doszło po jej stronie do naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także gdyby nie okoliczności wejścia w posiadanie pieniędzy, co do których można przypuszczać, że pochodzą one z czynu zabronionego – dodaje prokurator.