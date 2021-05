Strzelanina w San Jose. Są ranni i zabici

Według ustaleń "Los Angeles Times" wśród ofiar jest strzelec i 8 innych osób, ale te dane nie zostały potwierdzone.

Wpis burmistrza San Jose Sama Liccardo zdaje się potwierdzać informacje o ofiarach.

"Nasze serca łączą się w bólu z rodzinami tych, których straciliśmy w tej przerażającej strzelaninie" - napisał burmistrz

Our hearts are pained for the families of those we have lost in this horrific shooting. The shooter is deceased, and more information will be provided at 9:30am.