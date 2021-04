USA: Strzelanina w liceum. Policja: Jest wielu rannych

Amerykańskie stacje informacyjne pokazywały załogi policji i straży pożarnej otaczające liceum Austin-East we wschodnim Knoxville.

Stacja Local 10 News poinformowała, że szkoła została zamknięta, a rodziców poproszono, aby udać się na tyły kampusu, aby odebrali swoje dzieci.

Przekazano, że budynek szkoły został zabezpieczony, a uczniowie, którzy nie brali udziału w tym zdarzeniu zostali przekazani swoim rodzinom.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx