Nożownik, który zaatakował we Frankfurcie jest Polakiem?

Agencja Associated Press informowała, że we wtorek około 9.00 rano mężczyzna zaatakował nożem kilka osób w pobliżu głównego dworca kolejowego we Frankfurcie. W wyniku ataku trzy ciężko ranne osoby zostały przetransportowane do szpitala. Mężczyznę, którego motywy działania na razie nie są znane, zatrzymano.

