Niemcy: Zamachowiec z synagogi skazany na dożywocie

Oskarżony, który na żywo transmitował zamach w internecie, przyznał się do zbrodni. Tłumaczył, że motywem jego działania były skrajnie prawicowe, antysemickie poglądy.

Do ataku doszło 9 października ubiegłego roku. 28-latek usiłował dostać się do synagogi w Halle, jednak nie był w stanie pokonać systemu zabezpieczeń drzwi. Postanowił oddać strzały do pracowników tureckiej restauracji z tureckiej restauracji z pobliskiej miejscowości.

W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Stephan B. może odwołać się od wyroku do federalnego Trybunału Sprawiedliwości.