Chiny: Były mąż podpalił 30-latkę podczas transmisji online

30-letnia influencerka Lamu była popularna głównie na platformie Douyin, chińskiej wersji TikToka, gdzie obserwowały ją setki tysięcy użytkowników. Kobieta znana była z publikowania w serwisie postów związanych z życiem na wsi. "Fani doceniali ją za pozytywne nastawienie i naturalność" - czytamy.

Jak informuje BBC, kobieta miała poparzone 90 proc. ciała po tym, jak jej były mąż włamał się z nożem do jej domu, oblał ją benzyną i podpalił. Kobieta została zaatakowana, gdy transmitowała na żywo. Choć szybko zabrano ją do miejscowego szpitala, a później przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Ludowego w Syczuanie w celu dalszego leczenia, 30-latka zmarła dwa tygodnie po ataku.

Były mąż kobiety już wcześniej był oskarżany o przemoc domową. Siostra influencerki podkreślała, że niejednokrotnie Lamu „wspominała, że była bita”.