Atak przed synagogą w Hamburgu. Poważnie ranny 26-latek

Rzecznik prasowy policji z Hamburga powiedział, że 29-letni napastnik uderzył ofiarę w głowę tępym przedmiotem. Jak podaje agencja dpa, sprawca zdarzenia ubrany był w moro, miał przy sobie kartkę ze swastyką, a do atak użył łopaty.

Policja podała do publicznej wiadomości kilka szczegółów dotyczących tego zdarzenia, w tym tożsamość ofiary i możliwy motyw napastnika.

Funkcjonariusze zatrzymali napastnika. W przypadku potwierdzenia antysemickiego motywu, przypomniałoby to o sprawie sprzed prawie roku. Wówczas w mieście Halle doszło do ataku na synagogę. Napastnik podjął nieudaną próbą wejścia do synagogi, a następnie zastrzeliły dwie osoby. Kilka innych zostało rannych.

W Niemczech w ostatnim czasie odnotowano wzrost liczby antysemickich incydentów. Towarzyszą one protestom przeciwko wprowadzanym ograniczeniom w związku z pandemią koronawirusa.