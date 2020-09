Arabia Saudyjska: Mordercy dziennikarza unikną śmierci

Krytyk saudyjskich władz, 59-letni Dżamal Chaszodżdżi był współpracownikiem "The Washington Post". Zmuszony do opuszczenia ojczyzny, w 2017 r. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. 2 października 2018 r. dziennikarz wszedł do saudyjskiego konsulatu w Stambule, by odebrać dokumenty niezbędne mu do zawarcia małżeństwa. Później nie był już widziany żywy, jego ciała nie odnaleziono.

Jak ustalono, Chaszodżdżi został zamordowany przez agentów saudyjskich służb specjalnych, a jego zwłoki zostały rozczłonkowane i wyniesione z terenu konsulatu.



W poniedziałek saudyjski sąd uchylił wcześniejsze wyroki śmierci dla oskarżonych o udział w zabójstwie, wydane w grudniu 2019 r. Pięć osób zostało skazanych na 20 lat pozbawienia wolności, trzy - na od 7 do 10 lat. Tożsamość skazanych nie została ujawniona.