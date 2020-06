Wykonana autopsja potwierdza: George Floyd zmarł przez uduszenie

Do śmierci doszło poprzez ucisk na szyję i plecy.

Dr Michael Baden, jeden z lekarzy, którzy przeprowadzili autopsję na polecenie rodziny Floyda, powiedział podczas konferencji prasowej w Minneapolis, że mężczyzna nie miał żadnych ukrytych chorób, które przyczyniły się do jego śmierci.

Śmierć w Minneapolis. Protesty w całym kraju

George Floyd zatrzymany przez policję z Minneapolis zmarł po tym jak funkcjonariusz, który go zatrzymał przez niemal dziewięć minut przyciskał kolanem jego szyję, mimo iż zatrzymany mężczyzna - co słychać na nagraniu z zatrzymania, które trafiło do sieci - wiele razy mówił, że nie może oddychać.

W związku ze śmiercią Floyda w USA od niemal tygodnia dochodzi do gwałtownych protestów.

Zapominając o pandemii, która pochłonęła ponad 100 tysięcy istnień ludzkich, oraz recesji, która pozbawiła miliony Amerykanów pracy, tysiące ludzi wyszło na ulice.

To przedstawiciele różnych grup rasowych, w tym spore grupy młodych białych Amerykanów, lokalni aktywiści albo spontanicznie dołączający się okoliczni mieszkańcy. W weekend protesty trwały non stop. W ciągu dnia były to głównie manifestacje pokojowe, w godzinach wieczornych i nocnych wymykały się spod kontroli.