Proces byłych urzędników jednak w Warszawie. Dlaczego?

Było to wydarzenie bez precedensu – urzędnicy na eksponowanych stanowiskach w Ministerstwie Finansów, ścigający oszustwa podatkowe, sami mieli się ich dopuszczać. Nie wykryły tego służby resortu, choć posiada on własną inspekcję wewnętrzną. Śledztwo zainicjowało doniesienie „osoby fizycznej”. Prokuratura nie chciała nam ujawnić, kto to był.

Zarzuty – kierowania grupą przestępczą, która wyłudziła VAT – postawił obu urzędnikom Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie i CBŚP w śledztwie dotyczącym wyłudzeń VAT. Mechanizm procederu – jak pisaliśmy – to klasyka, jaką stosują mafie VAT-owskie. Wykorzystując fikcyjny obrót sztuczną biżuterią i tarcicą, grupa złożona z urzędników resortu miała wyłudzić 5 mln zł i usiłować oskubać budżet z 860 tys. zł. Według prokuratury proceder zorganizowali i nim kierowali Arkadiusz B. (w areszcie od stycznia 2019 r.) i Krzysztof B. (siedzi od września 2018 r.). Z zarzutów wynika, że wyłudzeń VAT mieli dopuszczać się przez ok. trzy lata (od listopada 2015 r. do sierpnia 2018 r.), czyli kiedy pracowali w MF i oficjalnie ścigali nieuczciwych podatników. Obaj piastowali wtedy wysokie funkcje kierownicze. Arkadiusz B. był dyrektorem Krajowej Szkoły Skarbowości, czyli kuźni kadr Krajowej Administracji Skarbowej, którą wymyślił i powołał do życia Marian Banaś. Także Krzysztof B. to człowiek ze świecznika – był wicedyrektorem Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier MF.