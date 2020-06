Zaginięcie Madeleine McCann. Policja ma nowy trop

- Minęło ponad 13 lat odkąd Madeleine zaginęła i nikt z nas nie wyobraża sobie, jak to musi być dla jej rodziny, nie wiedząc, co się stało i gdzie jest - powiedział inspektor Mark Cranwell.

Policja prosi o pomoc osoby, które w 2007 roku widziały oba pojazdy. Dodatkowo cenne będą informacje w sprawie właścicieli dwóch numerów telefonów komórkowych. Jeden z nich miał należeć do podejrzanego Niemca, drugi to ważny świadek w całej sprawie

Madeleine zniknęła z pokoju kurortu wypoczynkowego w Praia da Luz 3 maja 2007. Z zeznań jej rodziców wynika, iż zostawili ją śpiącą wraz z dwójką rodzeństwa i poszli na kolację z przyjaciółmi do pobliskiego baru.

Kate i Gerry McCann twierdzą, że co kilkanaście minut chodzili do pokoju, by sprawdzić, co się dzieje z ich dziećmi. Około 22.00 matka Madeleine miała odkryć, że Madeleine nie ma w pokoju.