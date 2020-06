Policja w Minneapolis zostanie rozwiązana

W niedzielę Rada Miasta zagłosowała za rozwiązaniem obecnych struktur. - To oczywiste, że nasz system policyjny nie zapewnia bezpieczeństwa społecznościom - powiedziała przewodnicząca rady Lisa Bender.

Aktywiści od lat krytykują wydział policji w Minneapolis za to, co ich zdaniem jest brutalnością. W ubiegłym tygodniu zapowiedziano przeprowadzenie głębokiej reformy miejskich służb. Decyzję podjęto w związku z interwencją funkcjonariuszy, która doprowadziła do śmierci George'a Floyda.

Zapowiedziała, że wraz z ośmioma innymi członkami rady zobowiązuje się do zakończenia funkcjonowania policji w formie, jaka panowała do tej pory. - Odtworzymy system, który faktycznie zapewnia bezpieczeństwo - mówiła. Członek Rady Alondra Cano poinformował, że wydział policji "nie nadaje się do reformowania"

Jedną z pierwszych decyzji Rady Miasta było wprowadzenie zakazu duszenia i krępowania karku podczas interwencji policji.

W najbliższych miesiącach prawdopodobnie dojdzie do gruntownego przekształcenia wydziału policji.

Nie będzie to pierwszy przypadek likwidacji całego departamentu. W 2012 roku w Camden (New Jersey), gdzie doszło do gwałtownego skoku przestępczości, miasto rozwiązało wydział policji, który został zastąpiony przez nowe służby. W 2000 roku na podobny krok zdecydowało się miasto Compton w Kalifornii.