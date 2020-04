Były prezes GetBack nie wyjdzie z aresztu, choć współpracuje

Przypomnijmy: zanim 17 kwietnia 2018 r. wybuchła afera GetBacku, ówczesnego prezesa spółki otaczała aureola „geniusza biznesu”, który w krótkim czasie zbudował – jak oceniali eksperci – drugą co do wielkości firmę windykacyjną w kraju. Konrad K. był nagradzany, sponsorował imprezy, a te przyciągały polityków, głównie z PiS.

Nie jest tajemnicą, że poszedł na współpracę z prokuraturą. Według nieoficjalnych informacji ma sypać od dawna i ze szczegółami. Miał wyczerpująco ujawnić mechanizmy i firmy zaangażowane w nadużycia, potwierdzając wiedzę prokuratorów wynikającą np. z dokumentów, ale też podając nieznane im wcześniej okoliczności. K. liczy na status tzw. małego świadka koronnego, i choć śledczy o tym milczą, to według naszej wiedzy ma na to szansę. Ostatecznie o tym, czy zasłużył na nadzwyczajne złagodzenie kary, zdecyduje w procesie sąd.

Rzekoma współpraca ze służbami wydaje się wątpliwa ze względu na coś jeszcze: Konrad K. w ciągu ostatnich kilku miesięcy przed aresztowaniem intensywnie szukał kontaktów w Izraelu. Śledczy uważali, że chciał pozyskać pieniądze z tamtego rynku, a potem uciec do kraju, który nie wydaje swoich inwestorów w kłopotach. Konrad K. wrócił jednak z Izraela, a agenci CBA zatrzymali go na lotnisku w Warszawie tuż po tym, jak wylądował.

Tysiąc poszkodowanych

W aferze GetBacku blisko 10 tys. osób straciło łącznie ok. 2,5 mld zł – to wartość puli obligacji wyemitowanych przez spółkę. Jednak w śledztwie status poszkodowanych ma tylko ok. tysiąca osób, bo tyle zgłosiło się do prokuratury, uważając, że zostały oszukane. Łącznie na kwotę ok. 500 mln zł. To oznacza, że tylko jedna dziesiąta spośród tych, którzy nabyli obligacje, złożyła doniesienie o przestępstwie, większość przesłuchano. Pozostali klienci GetBack, choć sprawa jest publicznie znana, dotąd nie złożyli zawiadomień.