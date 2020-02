Wielka Brytania wydaliła saudyjskich dyplomatów

"Ze względu na poważny charakter przestępstw obie osoby zostały wydalone z misji dyplomatycznej" - napisał w oświadczeniu dla parlamentu minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

Wyjaśniając przyczyny wydalenia Raab napisał, że brytyjskie MSZ "nie toleruje łamania prawa przez dyplomatów lub osoby pozostające na ich utrzymaniu".

Wielka Brytania wystąpi też do krajów, które mają na Wyspach swoje misje, o zgodę na uchylanie immunitetu dyplomatycznego " w uzasadnionych przypadkach". W przypadkach odmowy dyplomaci, którzy złamią prawo, będą wydalani.

W Wielkiej Brytanii immunitet dyplomatyczny chroni 23 tys. osób. Z tytułu opłat za wykroczenie drogowe dyplomaci winni są Londynowi 116 mln funtów (149,9 mln dolarów), w tym sami dyplomaci amerykańscy - 16 mln dolarów.

Zaostrzona polityka wobec popełniających przestępstwa drogowe dyplomatów jest pokłosiem wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jakiego dopuściła się żona jednego z dyplomatów USA. Anne Sacoolas, jadąc niewłaściwą stroną jezdni, potrąciła poruszającego się motocyklem 19-letniego Harry'ego Dunna. Nastolatek zmarł w szpitalu.

Sacoolas opuściła Wielką Brytanię. Oskarżona o spowodowanie śmierci w wyniku niebezpiecznej jazdy przyznała się do winy, ale powołała się na immunitet dyplomatyczny i odmówiła powrotu do Wielkiej Brytanii, by stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.