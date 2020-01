Zatrzymano duchownego Daesh. Nie zmieścił się do radiowozu

Do zatrzymania doszło w czwartek w dzielnicy Mansour w Mosulu. W internecie pojawiły się zdjęcia z policyjnej akcji.

Shifa al-Nima był kaznodzieją w wielu meczetach na terenie miasta. Podżegał do ekstremistycznej ideologii i obiecywał wierność bojownikom Państwa Islamskiego.

Został oskarżony o wydawanie fatw, nawoływał do egzekucji innych islamskich uczonych, którzy nie zgodzili się przystąpić do Państwa Islamskiego.

Al-Nima miał również wydać fatwę w sprawie zbombardowania grobu Jonasza, miejsca czczonego przez Żydów, chrześcijan i muzułmanów.

Latest photos for #ISIS Mufti. He was the strongest supporter of demolishing Mosul heritage. He used to give the Friday Sermon in my neighborhood. He cheered up in the very Friday after the blowing of Prophet Jonah Mosque in the early days of their invasion.

