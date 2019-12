USA: Obrabowali parę gejów dla 1 dolara. Ofiara nie żyje

Partner zmarłego, Byron Caceres, powiedział „Daily News of New York”, że Fresnada stanął w jego obronie i kazał mu uciekać z miejsca zdarzenia. - Próbował mnie obronić - relacjonował 29-latek. Dodał, że nie był w stanie wezwać pomocy, ponieważ nie miał przy sobie telefonu komórkowego.

Policja potwierdziła, że do zdarzenia doszło w dzielnicy Morrisania na Bronksie około godz. 13:30. Do pary spacerujących homoseksualistów podeszło kilku napastników. Ci zażądali od nich pieniędzy, a kiedy usłyszeli odmowę, zaatakowali.

Na filmach, opublikowanych przez policję, można zobaczyć, jak napastnik chwyta jednego z mężczyzn a następnie rzuca go na ziemię i biją. Na innym wideo widać jak do atakującego dołącza kolejnych dwóch mężczyzn - jeden z nich chwyta kosz na śmieci i uderza nim ofiarę, gdy ta próbuje się podnieść. Nie jest jasne, czy jest to Fresnada, czy Caceres, który nie potrzebował hospitalizacji.

??WANTED??for ROBBERY December 24, 2019 at 1:25 AM, in front of 3273 Third Ave Bronx @NYPD42PCT ??Reward up to $2500??Seen them? Know who they are???Call 1-800-577-TIPS or??DM us!??Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives pic.twitter.com/EsmRkfQNUr