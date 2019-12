USA: Areszt za klepnięcie dziennikarki w pośladek

Stojącą na poboczu kobietę mijali uczestnicy biegu, machając przy okazji do kamery.

Jeden z biegnących mężczyzn klepnął dziennikarkę w pośladek. Na nagraniu opublikowanym przez Bozarjian widać, że kobieta na chwilę zaniemówiła.

"Użyłeś wobec mnie przemocy, uprzedmiotowiłeś i zawstydziłeś. Żadna kobieta nie powinna znosić takich rzeczy ani w pracy, ani nigdzie" - napisała na Twitterze.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn