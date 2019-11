Meksyk: Brutalny mord na mormońskiej rodzinie. Wśród ofiar dzieci

Sześcioro dzieci i trzy kobiety z amerykańskiej społeczności mormońskiej zginęły z rąk nieznanych sprawców na północy Meksyku - poinformowali krewni ofiar.

Meksykańska policja oświadczyła, że jak dotąd posiada potwierdzone informacje o pięciu ofiarach. Poniżej dalsza część artykułu

Do ataku doszło na drodze w pobliżu Bavispe w stanie Sonora na północy Meksyku, w pobliżu granicy ze Stanami Zjednoczonymi i stanem Chihuahua. Ofiary to członkowie rodziny LeBaron, powiązanej ze społecznością odłamu mormonów nieuznających poligamii, którzy przenieśli się z USA do Meksyku. Wielu z nich posiada obywatelstwo obu państw. Ofiary podróżowały trzema samochodami osobowymi. Część zaatakowanych zdołała uciec, część zaginęła.

Julian LeBaron w rozmowie z agencją Reutera opisał atak jako "masakrę". Powiedział, że jego krewna z czwórką dzieci jechała na lotnisko, gdy została zaatakowana. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, mającym pochodzić z miejsca ataku, widać spalony i podziurawiony samochód. Julian LeBaron oświadczył, że po kilku godzinach odnalezione zostały dwa kolejne auta należące do rodziny. Były w nich ciała dwóch kobiet i dwojga dzieci. Mężczyzna informował, że część z dziewięciu ofiar ataku spłonęła żywcem. Według niego, pięcioro dzieci zdołało uciec przed atakiem i dotrzeć do domu, a jedno zaginęło. Jak informował LeBaron, niektórzy ranni w ataku zostali przetransportowani do Phoenix w Arizonie, gdzie jest im udzielana pomoc lekarska.

Lebaron powiedział, że ofiary śmiertelne ataku to czterech chłopców, dwie dziewczynki i trzy kobiety. - Nie wiemy, dlaczego zostali zabici, nie wiemy, kto ich zabił - powiedział mężczyzna dodając, że rodzina otrzymywała pogróżki. Dwaj przedstawiciele społeczności mormońskiej ze stanu Chihuahua, w tym członek rodziny LeBaron, zostali zamordowani w 2010 r. najprawdopodobniej w akcie zemsty ze strony karteli narkotykowych. Członkowie rodziny padali też ofiarą porwań.