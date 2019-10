Paryż: Złodziej ukradł z nadgarstka zegarek wart 800 tys. dolarów

Skradziony zegarek to szwajcarski, pokryty diamentami Richard Mille Tourbillon Diamond Twister. Sprzedawany jest za 830 tys. dolarów.

To kolejny przypadek kradzieży luksusowego zegarka w Paryżu. Od początku roku zgłoszono 71 takich przypadków. Do większości napaści dochodzi w pobliżu Pól Elizejskich, gdzie znajduje się wiele hoteli i sklepów z biżuterią.

Luksusowe zegarki mogą być odsprzedawane na czarnym rynku w cenie od 30% do 50% ich wartości. Stosowane przez złodziei metody to uderzenia ofiary, proszenie o papierosa lub składanie lusterka w samochodzie, by właściciel zegarka wystawił rękę przez okno, by je ustawić poprawnie.