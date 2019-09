Porwanie samolotu TWA. Podejrzany zatrzymany po 34 latach

65-letni mężczyzna został zauważony przez funkcjonariusza policji na wyspie Mykonos. Do zatrzymania doszło w czwartek - podała policja w oświadczeniu. Jak poinformowały greckie władze, Europejski Nakaz Aresztowania w związku z porwaniem samolotu oraz innym porwaniem z 1987 r. wystawiły Niemcy.

Według greckich mediów, zatrzymany na Mykonos mężczyzna brał udział w porwaniu samolotu TWA odbywającego 14 czerwca 1985 r. lot numer 847. Maszyna leciała z Kairu do San Diego, miała zaplanowane międzylądowania w Atenach, Rzymie, Bostonie i Los Angeles. Na pokładzie były 153 osoby.

Do porwania doszło po starcie z Aten. Porywacze zmusili pilota do krążenia między Bejrutem a Algierem. Samolot trzy razy lądował w Bejrucie. Podczas pierwszego postoju w tym mieście, 15 czerwca 1985 r., dotkliwie pobity, a następnie zabity strzałem w głowę został 23-letni pasażer, nurek amerykańskiej marynarki wojennej (U.S. Navy). Jego ciało zostało wyrzucone na płytę lotniska.