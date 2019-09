USA: Transmitował na żywo pościg. Zginął od kul policjantów

"Minneapolis Star Tribune" informuje, że policja chciała zatrzymać kierowcę, gdy funkcjonariusze zauważyli, że prowadzony przez niego pojazd nie zatrzymał się na czerwonym świetle. Mężczyzna nie reagował na komendę zatrzymania się na poboczu.

Po tym jak funkcjonariusze zmusili kierowcę do zatrzymania, mężczyzna wyszedł z pojazdu z nożem w ręku. Na nagraniu z kamery słychać jak policjanci krzyczą w jego stronę, by go wyrzucił. Chwilę później padają strzały.

Mężczyzna transmitował pościg na żywo na Facebooku. Na nagraniu widać, że jest spokojny, czasem wpatrywał się w lusterko wsteczne. W zdarzeniu nie został ranny żaden policjant.