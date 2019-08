Atak nożownika w Sydney. Kobieta w szpitalu

Jak informuje policja kobieta została ranna w plecy. Po udzieleniu jej pomocy w miejscu ataku, do którego doszło w dzielnicy biznesowej w największym mieście Australii, ranna została przewieziona do szpitala w Sydney.

Obrażenia doznane przez kobietę nie zagrażają jej życiu.

Według wstępnych ustaleń policji atak prawdopodobnie nie był niczym sprowokowany.

Policja bada jednocześnie, czy ciało kobiety, znalezione w mieszkaniu niedaleko miejsca ataku, ma związek ze sprawą.

Nagrania jakie pojawiły się na Twitterze pokazują młodego mężczyznę biegającego po ulicy z przedmiotem wyglądającym jak długi nóż, który wskakuje na maskę samochodu i krzyczy - po czym spada z maski, kiedy samochód rusza. Nie jest jasne co wykrzykiwał mężczyzna, choć według niektórych krzyczał "Allahu Akbar".

#BREAKING: Reports of multiple stabbings in Sydney's central business district; The attacker shouted "Allah Akbar" & was passers by apprehended him by using chairs, crow bar & a milk crate

