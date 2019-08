USA: 21 lat w więzieniu za morderstwo, którego nie popełnił

Miller podziękował swoim obrońcom za walkę o jego uwolnienie. "Bez nich, nie wiem co by się stało, ani gdzie bym był" - powiedział.

Miller został skazany w 1997 roku, za zabójstwo Anthony'ego Mullena w czasie próby rozboju przed dworcem kolejowym w Filadelfii z października 1996 roku. Mullen został zastrzelony - i Millera uznano winnym zabójstwa drugiego stopnia, za co sąd skazał go na dożywocie.

Decydujące znaczenie w procesie miały zeznania Davida Williamsa, który zidentyfikował Millera jako zabójcę - wynika z akt sądowych. Williams zeznał podczas przesłuchania przez policję, w zamian za łagodniejsze potraktowanie go w innej sprawie, która toczyła się przeciwko niemu, że Miller powiedział mu, iż zabił Mullena.

Ale Williams odwołał swoje zeznania jeszcze przed przesłuchaniem Millera i przez "ponad dekadę przyznawał, że to on zabił Mullena" - wynika z pisma prokuratury, która odmówiła wszczęcia ponownego postępowania przeciwko Millerowi. Williams w liście do matki Millera z 2002 roku napisał wprost, że to on zabił Mullena. "Nie mogę żyć mając to na sumieniu. Pani syn nie wiedział o tej zbrodni. Nawet go tam nie było. Skłamałem" - napisał.

Miller dziesięć razy zwracał się z prośbą o ponowne wszczęcie postępowania w jego sprawie - poinformował adwokat Millera, Thomas Gallagher. Wszystkie wnioski były jednak odrzucane.

Zespół prawników reprezentujących Millera od ośmiu lat znalazł jednak dowody, których wcześniej nie zdobyli obrońcy Millera - poinformował Gallagher. Te dowody wzbudziły wątpliwości co do tego, czy sąd posiadał pełną wiedzę o zeznaniach Williamsa obciążających Millera.

1 lipca sędzia federalny nakazał zwolnienie Millera z więzienia.

Prokuratura przyznała, że zeznania Williamsa były kluczowe w skazaniu Millera. Bez nich śledczy nie dysponowali wystarczającą liczbą dowodów, by postawić Millerowi jakiekolwiek zarzuty.