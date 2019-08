Tajemnica śmierci boksera "Cygana"

Dawid Kostecki od trzech lat odsiadywał ostatni, pięcioletni wyrok w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Jednak na wniosek warszawskiego prokuratora z Pragi 18 czerwca został przetransportowany do aresztu w Warszawie, by zeznawać jako świadek na toczącym się tu procesie o rozbój... sprzed 11 lat - ustaliliśmy. Jednak rozprawa się nie odbyła a drugiego terminu wezwania bokser nie doczekał - po półtora miesiąca spędzonym w areszcie na stołecznej Białołęce, znaleziono go martwego w celi. Miał popełnić samobójstwo, jednak prokuratura w śledztwie chce wyjaśnić czy ktoś go do tego nie namawiał. Kostecki miał dużą wiedzę na temat działania podkarpackich agencji towarzyskich i korumpowania funkcjonariuszy CBŚP. Miał też motyw by o tym mówić - CBŚP rozbiła jego agencje by zwalczyć konkurencję ukraińskich braci R. O zadziwiającym parasolu państwa i dzisiejszych służb pisaliśmy wielokrotnie.

Kostecki miał powiesić się na pętli z prześcieradła w miniony piątek nad ranem w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. Nie był w celi sam, ale współosadzeni niczego nie zauważyli. Sposób w jaki miał ze sobą skończyć wywołał lawinę spekulacji i wątpliwości.

- Chociaż może się to wydawać nieprawdopodobne, to jest możliwe. Łóżko było piętrowe, więzień spał na dole. Zaczepił zwinięte prześcieradło o krawędź górnego łóżka - mówi nam jeden ze śledczych. - Zarówno oględziny jak i sekcja zwłok wskazują na śmierć samobójczą przez powieszenie. Nie stwierdzono śladów działania osób trzecich - mówi nam prok. Remigiusz Krynka z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, która wszczęła, jak twierdzi „standardowe” śledztwo w sprawie śmierci boksera.

Jednak w sprawie zdumiewające jest co innego: cel w jakim Kosteckiego przywieziono do Warszawy. „Rzeczpospolita" dotarła do nieznanych dotąd szczegółów sprawy.

Bokser do niedawna odsiadywał pięcioletni wyrok za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w więzieniu w Rzeszowie - blisko domu. Do końca kary pozostało mu dwa lata, miał prawo do przedterminowego wyjścia na wolność.

Jednak upomniał się o niego warszawski wymiar sprawiedliwości, a chodziło o rozbój sprzed kilkunastu lat, o którego popełnienie został oskarżony Tomasz G. (Grzywacz). Chodziło o zdarzenie z lat 2007-2008, którym Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zajęła się trzy lata temu (śledztwo w sprawie rozboju wszczęła w lutym 2016 r.). Proces toczy się od niedawna.

"Dawid K. był świadkiem zawnioskowanym przez Prokuraturę w akcie oskarżenia" - odpowiada nam biuro prasowe warszawskiego Sądu.

Były bokser miał zeznawać na rozprawie wyznaczonej na 1 lipca. Jednak na termin nie stawił się adwokat Tomasza G. (nie odebrał zawiadomienia z sądu). Oskarżony nie zgodził się na proces bez obecności obrońcy, więc rozprawę odroczono. Kolejny jej termin wyznaczono na 14 sierpnia - jednak Kostecki już go nie doczekał. Dlaczego więc Kosteckiego nie odwieziono do zakładu w Rzeszowie, tylko zostawiono w Białołęce? Nie wiadomo.

Według Elżbiety Krakowskiej, rzeczniczki Służby Więziennej w Warszawie, Kostecki nie był objęty specjalnym dozorem bo nie zdradzał symptomów że mógłby popełnić samobójstwo.Dzień przed śmiercią rozmawiał z żoną i miał zadzwonić nazajutrz.

38-letni Kostecki był pięciokrotnie skazywany m.in. za handel narkotykami, kradzieże samochodów, czerpanie korzyści z nierządu i oszustwa podatkowe właśnie na Podkarpaciu, gdzie mieszkał.

Wbrew temu co napisała „Wyborcza” Kostecki w 2012 r. nie opisał na Facebooku powiązania policjantów ze światem przestępczym. „Była to zemsta za aresztowanie tuż przed jedną z ważnych walk. Utrzymywał, że oficer CBŚ Daniel Ś. brał pieniądze od właścicieli agencji towarzyskich” - twierdził dziennik. To nieprawda. Te informacje - pod nazwiskiem Kosteckiego - opisał znany rzeszowski biznesmen. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” kilka miesięcy temu przyznał się do tego. Jak nam wyjaśnił, był zdesperowany bo oficerowie CBŚ chcieli pozyskać do ochranianych przez siebie agencji braci R. (Jewgenija i Aleksieja) jego nastoletnią córkę. Zawiadomienia do ABW i prokuratury (posiadamy je) nic nie dały.

Więcej w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej"