Singapur: Największy w historii przemyt kości słoniowej

Nielegalny ładunek odkryto w poniedziałek w kontenerze wysłanym z Demokratycznej Republiki Konga. Według dokumentów przewozowych, kontener zmierzał do Wietnamu, miał zawierać drewno.

W środku singapurscy celnicy znaleźli 8,8 ton kości słoniowej oraz 11,9 ton łusek łuskowców. Według lokalnego Zarządu Parków Narodowych, kość słoniowa pochodziła od ok. 300 osobników, jej wartość szacuje się na ok. 12,9 mln dolarów (49 mln zł). Z kolei łuski pochodzą od ok. 2000 osobników, ich szacunkowa wartość wynosi 35,7 mln dolarów (135 mln zł).

To największy przemyt kości słoniowej, jaki udaremniono w Singapurze.

Władze Singapuru poinformowały, że skonfiskowana kontrabanda zostanie zniszczona.

Kość słoniowa używana jest do produkcji ozdób i drobnych przedmiotów użytkowych. Zgodnie z konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami (CITES) z 1973 r., zabroniony jest handel oraz przewóz przez granicę kości słoniowej pochodzącej od zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Łuskowce wyróżniają się dachówkowato ułożonymi łuskami pokrywającymi ich ciało. Są odławiane w celu zdobycia mięsa oraz łusek, stosowanych w medycynie ludowej.