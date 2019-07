USA: Nawet 100 tys. dolarów i więzienie za kradzież rzadkiego lemura AFP PHOTO / US DEPARTMENT OF JUSTICE

Mieszkaniec Kalifornii przyznał się w poniedziałek do zakradnięcia się do zoo po godzinach pracy i kradzieży najstarszego żywego lemura w północnej Ameryce. Chciał, by był jego zwierzęciem domowym.