Strzelanina w Wirginii. Co najmniej 11 ofiar

Co najmniej jedenaście osób zginęło a sześć zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w mieście Virginia Beach. Nie żyje także napastnik.

Do zdarzenia doszło w budynku urzędu największego miasta stanu Wirginia. Incydent miał miejsce w piątek tuż po godz. 16:00 lokalnego czasu. Na miejsce zdarzenia, do budynku nr 2, została wezwana policja.

Budynek 2 jest siedzibą kilku departamentów rządowych, w tym robót publicznych, obiektów użyteczności publicznej i inżynierii ruchu. Według policji sprawca był wieloletnim pracownikiem miejskiej spółki użyteczności publicznej - powiedział na konferencji prasowej Jim Cervera, szef policji w Virginia Beach. Według niektórych źródeł mężczyzna wciąż był zatrudniony przez miasto, ale Andy Fox, reporter telewizji WAVY 10, lokalnej afiliacji NBC, twierdzi, że napastnik został w czwartek zwolniony.

ACTIVE SHOOTER SITUATION-municipal center, building 2. Multiple injuries. At this time it is believed that only 1 shooter, and they have been taken into custody. More to follow — Virginia Beach PD (@VBPD) 31 maja 2019

Funkcjonariusze po kilku godzinach od zdarzenia oficjalnie poinformowali o 11 ofiarach śmiertelnych. Nie żyje także napastnik. Rannych zostało sześć osób - przewieziono je do szpitali rejonowych. Jeden z rannych to policjant z Virginia Beach. Życie uratowała mu kamizelka kuloodporna.

DRAMATIC VIDEO: One victim was transported via Nightingale from Sentara Princess Anne Hospital to Sentara Norfolk General Hospital, the region's Level I Trauma center.



We know at least six people were shot. The other 5 are at Sentara VB General. https://t.co/VYth6Wr64z pic.twitter.com/ygYX9HSmwu — WAVY TV 10 (@WAVY_News) 31 maja 2019

Departament Policji w Virginia Beach na Twitterze podał, że sprawca działał w pojedynkę. - Mój zespół i ja aktywnie monitorujemy sytuację w mieście - zapewnił gubernator Wirginii Ralph Northam. - Proszę o trzymanie się z daleka od okolicy miejsca zdarzenia i postępowanie zgodnie ze wszystkimi poleceniami organów władzy - dodał.