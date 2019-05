Słowacja: Nożownik w Bratysławie. Policja otworzyła ogień

Jak donosi portal dnes24.sk, do zdarzenia doszło na ulicy Obchodnej w Bratysławie.

Policjanci oddali strzały w stronę uciekającego mężczyzny. Świadek zdarzenia poinformował, że napastnik prawdopodobnie sam ugodził się nożem.

BREAKING: Police in #Bratislava #Slovakia open fire on a man armed with a knife on Obchodna Street, at least one injured. Police have cordoned off the street, background for the stabbing not known. (Photos credit: https://t.co/Tb1Aj0MPNI) pic.twitter.com/UgmAOExZgW