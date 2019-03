Gruzja: Aresztowania po próbie sprzedaży 40 gram uranu

Dwóch obywateli Gruzji zostało aresztowanych za próbę sprzedaży radioaktywnego uranu-238 - poinformowała w środę Służba Bezpieczeństwa Państwowego (SSS), krajowa agencja kontrwywiadowcza Gruzji.

SSS poinformowała, że obaj mężczyźni - Roman G. i Gocha K. - zostali zatrzymani w mieście Kobuleti na wybrzeżu Morza Czarnego, w Adżarskiej Republice Autonomicznej, leżącej przy granicy z Turcją.

"Osoby te planowały sprzedać 40,19 g materiału radioaktywnego za 2,8 mln dolarów" - dodała Służba Bezpieczeństwa. Nie określiła jednak przy tym ani potencjalnego nabywcy uranu, ani źródła materiału radioaktywnego.

SSS prowadzi dochodzenie w tej sprawie, zgodnie z art. 230 kodeksu karnego, dotyczącego nielegalnego obrotu i sprzedaży materiałów radioaktywnych. Podejrzani mogą zostać pozbawieni wolności na 5 do 10 lat.

Uran-238 jest najmniej radioaktywnym izotopem uranu i stanowi ponad 99 procent naturalnego uranu. Nie można go wykorzystać do wykorzystania reakcji łańcuchowej, niezbędnej do wyprodukowania broni jądrowej. W niektórych reaktorach może być jednak użyty do produkcji plutonu-239, który może być użyty w broni jądrowej, ale wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej - podkreśla agencja Reuters.

W wysokich stężeniach U-238 może być trujący, jeśli zostanie połknięty, ale ryzyko napromieniowania, spowodowane ekspozycją zewnętrzną, jest ograniczone.