Ośmiolatka wzięła do szkoły nóż. Groziła policjantowi

Policja poinformowała, że 18 lutego wpłynęło do nich zgłoszenie w sprawie 8-latki, która podczas lekcji wyjęła z plecaka nóż kuchenny. Z sali ewakuowano pozostałych uczniów i na miejsce wezwano funkcjonariuszy.

- Podczas incydentu dziewczyna groziła obecnym oficerom i pracownikom dydaktycznym - informuje policja z North Yorkshire

Całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie. Policjanci zabezpieczyli nóż, a dziewczynce zapewniono odpowiednią opiekę.

Sprawa wyszła na jaw, gdy poinformował o niej jeden z funkcjonariuszy. Przekazał, że 8-latka mówiła, że "wbije mu nóż w serce". Dodał, że w związku z tym w tym tygodniu policjanci edukują ludzi na temat zagrożeń związanych z używaniem noży.

A week of action to tackle knife crime was launched by @NYorksPolice

Only last week a 8 year old took this knife into school and made threats. When I arrived the child told me they would stab me in the heart. So this week we are educating people around the dangers of knives?????+? pic.twitter.com/9bVaUvbGcE