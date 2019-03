Prokuratura informuje o zarzutach wobec żony Kalisza

Jak informuje Onet, żona Ryszarda Kalisza prowadziła samochód mając prawie 2,5 promila alkoholu we krwi. Choć sprawę potwierdza prokuratura, polityk twierdzi, że "to bzdura".

Dominikę K. zatrzymano w drugiej połowie lutego w Warszawie. Policja została poinformowana, że kobieta prowadząca samochód może być pod wpływem alkoholu. - Policjanci udali się na miejsce interwencji na ul. Conrada w Warszawie, w związku z uzyskaną informacją, iż kierująca pojazdem marki Land Rover może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Do wylegitymowania kierującej doszło około godz. 16. Miała prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu – powiedział w rozmowie z Onetem prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Niezwłocznie po otrzymaniu akt z policji, prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu podejrzanej prawa jazdy. Jednocześnie, w związku z wykonywanym zawodem adwokata, o przedstawieniu zarzutów i prowadzonym postępowaniu karnym, poinformowane zostały odpowiednie organy – dodał. - Dominice K. przedstawiono zarzut z art. 178 a, par. 1, kodeksu karnego. Za prowadzanie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch, zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż trzy lata, a maksymalnie 15 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie co najmniej pięć tys. zł, a maksymalnie 60 tys. zł – podkreślił.

Sprawa nadzorowana jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Żoliborz.

Poproszony o komentarz w tej sprawie Ryszard Kalisz powiedział, że „to bzdury”.