USA: Strzelanina w stanie Illinois. 16 rannych

Dziennikarz "Chicago Tribune" informował, że funkcjonariusze wzywali "tyle karetek, ile to tylko możliwe" do przyjazdu na miejsce strzelaniny. Ujęcia z lokalnego helikoptera telewizyjnego pokazały jednostkę SWAT, pomagającą ludziom wybiegającym z budynku.

Początkowo nie było oficjalnej informacji na temat liczby osób, które ucierpiały w strzelaninie. Chuck Nelson, zastępca burmistrza, cytowany przez CNN miał przekazać informację o czterech rannych policjantach jak i pewnej liczbie cywilów, którzy ucierpieli w zdarzeniu. Ranni zostali transportowani do Mercy Medical Center i Rush Copley Medical Center - poinformowała rzeczniczka lokalnej służby zdrowia Olga Solares.

Telewizja WGN-TV przekazała później informację, że w czasie zdarzenia rannych zostało łącznie 16 osób, w tym czterech funkcjonariuszy.

Podejrzany miał zostać zatrzymany przez policję po kilkudziesięciu minutach. Później pojawiła się informacja, że napastnik nie żyje. Pracownik firmy, w budynku której doszło do strzelaniny, powiedział, że strzelec był jej współpracownikiem. Według jego relacji, zacytowanej w lokalnym serwisie informacyjnym, napastnik miał przy sobie "pistolet z laserem".

EMERGENCY UPDATE | 3 p.m.



THE SHOOTER HAS BEEN APPREHENDED! The area is still on lock down!



More information will be provided soon.