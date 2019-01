Wielka Brytania: Złodzieje ukradli wielką rzeźbę hipopotama. Ważyła trzy czwarte tony

Policja z hrabstwa Kent poinformowała o zuchwałej kradzieży rzeźby hipopotama. Rzeźby nie byle jakiej - wysokiej na dwa metry i ważącej trzy czwarte tony.

Władze proszą mieszkańców, by "mieli oczy szeroko otwarte" na dwumetrową rzeźbę, która została wywieziona z ogrodu w Chilstone, niedaleko miasta Tunbridge Wells w południowej Anglii.

Posąg ważył prawie trzy czwarte tony, więc każdy, kto to zrobił, potrzebowałby "dużego pojazdu, takiego jak ciężarówka z platformą" - powiedział Nick Lingham z policji hrabstwa Kent. Dodał, że być może złodzieje musieli użyć także jakiegoś urządzenia, by rzeźbę podnieść. W przeszłości do jej przeniesienia potrzebnych było co najmniej pięć osób.

Kradzieży dokonano między godziną 17.30 w środę a 7.00 rano w czwartek. Lingham zauważył, że "niezwykle charakterystyczny przedmiot" nie będzie łatwy do sprzedania jako złom.

- Hipopotam jest niezwykle ciężki - powiedział. - Ze względu na ogromny rozmiar mamy nadzieję, że ludzie mogli zobaczyć, jak był transportowany, a także prosimy mieszkańców, aby mieli oczy szeroko otwarte i zgłaszali wszystko, co podejrzane - dodał.