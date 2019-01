Waszyngton: Żołnierz marines zastrzelony w czasie służby Żołnierze US Marines w czasie ćwiczeń Lance Corporal Antonio J. Vega, United States Marine Corps [Public domain], via Wikimedia Commons

Żołnierz korpusu US Marines został zastrzelony w czasie pełnienia służby w koszarach marines w Waszyngtonie we wtorek rano - poinformował Korpus US Marines w komunikacie.