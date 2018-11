Szwecja: Dwa lata więzienia za gwałt na nauczycielce

Uczeń, który zgwałcił nauczycielkę w liceum w Smaland, w południowej Szwecji, został skazany na dwa lata więzienia.

Sąd w gminie Eksjo uznał, że 20-latek jest winny gwałtu, napaści seksualnej i formułowania bezprawnych gróźb - podaje thelocal.se.

Do napaści doszło we wrześniu, w liceum w Nässjö. Uczeń miał zamknąć drzwi klasy, chwycić nauczycielkę i siłą zmusić ją do poddania się czynnościom seksualnym równoznacznym z gwałtem.

Nauczycielka - jak wynika z akt sądowych - próbowała powstrzymać napastnika.

20-latek, który jest bezpaństwowcem, został uznany winnym dziewięciu zarzutów: w tym gwałtu, napaści seksualnej i groźbom karalnym wobec ofiary.

Sąd skazując go na dwa lata więzienia nakazał mu również wypłacić ofierze 110 tys. koron tytułem zadośćuczynienia.



