Jamal Khashoggi przed śmiercią został zmuszony do wysłania wiadomości do syna

Z przeprowadzonego przez Turcję śledztwa wynika, że dziennikarz Jamal Khashoggi został w budynku konsulatu Arabii Saudyjskiej zmuszony do wysłania wiadomości do swojego syna. Gdy odmówił, został zabity.

Saudyjski dziennikarz Jamal Khashoggi został zmuszony przez swoich niedoszłych zabójców do wysłania wiadomości do syna przetrzymywanego przez księcia Mohammeda bin Salmana - informuje Hürriyet Daily News powołując się na wyniki tureckiego śledztwa w sprawie tego morderstwa.

Zespół, który składał się z bliskich współpracowników księcia Mohammeda, powiedział Khashoggiemu, aby wysłał wiadomość do swojego syna, w przeciwnym razie "zostałby przywieziony do Arabii Saudyjskiej". Khashoggi odrzucił tę propozycję, co doprowadziło do kłótni, która zakończyła się jego zabiciem przez uduszenie liną lub plastikową torbą - informuje dziennik.

Taśma, którą dysponują tureccy śledczy, została udostępniona sojusznikom Turcji - m.in. USA (ale również Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, a także saudyjskim śledczym).

Jamal Khashoggi, saudyjski dziennikarz, rezydent USA i publicysta "Washington Post" został zamordowany 2 października w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Arabia Saudyjska początkowo przekonywała, że dziennikarz wyszedł z konsulatu żywy, potem przyznała, że zginął w konsulacie w wyniku bójki, w jaką wdał się z obecnymi tam osobami. Tureckie śledztwo w tej sprawie wykazało jednak, że zabójstwo Khashoggiego zostało zaplanowane, a dziennikarza zamordowano z premedytacją, po czym jego ciało poćwiartowano i prawdopodobnie rozpuszczono w kwasie.