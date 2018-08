Ukradł prywatne zdjęcia gwiazd. Usłyszał wyrok

Mężczyzna, który włamał się na konta iCloud ponad 200 hollywoodzkich gwiazd, został skazany na 8 miesięcy więzienia

George Garofano został skazany w Bridgeport w stanie Connecticut. Oprócz kary ośmiu miesięcy więzienia, wobec mężczyzny będzie zastosowany nadzór. Odpracuje także 60 godzin prac społecznych.

Garofano był jednym z czterech mężczyzn aresztowanych w sprawie skandalu hakerskiego w 2014 roku. Włamanie do ponad 200 kont gwiazd Hollywood doprowadziło do opublikowania prywatnych zdjęć m.in. Jennifer Lawrence'a, Kirsten Dunst i Kate Upton.

Hakerzy do swoich ofiar wysyłali e-maile jako Google lub Apple. Żądali w nich podania informacji niezbędnych do zalogowania. O dziwo, aktorki i celebrytki dały się na to złapać. Następnie przeszukiwał tworzone w internetowej chmurze archiwa zdjęć.

Mężczyzna w kwietniu przyznał się do winy i poprosił o złagodzenie wyroku.

Komentując wyciek swoich zdjęć, Jennifer Lawrence powiedziała w rozmowie z Vanity Fair, że padła ofiara "przestępstwa na tle seksualnym". - To, że jestem osobą publiczną, tylko dlatego, że jestem aktorką, nie oznacza, że się o to prosiłem - skomentowała.