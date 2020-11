Unia mocno pokochała miód z Ukrainy Bloomberg

W tym roku Ukraina sprzedała do krajów Unii Europejskiej ponad 31 tysięcy ton miodu, choć jego cena nie była najniższa z oferowanych. To blisko 30 procent całego unijnego importu miodu. W czasie pandemii popyta na miód we Wspólnocie wzrósł.