Francuzi w pandemii piją więcej alkoholu AdobeStock

Bary i restauracje we Francji są zamknięte od końca października, zwiększyło się więc spożycie alkoholi we francuskich domach. W I kwartale wzrost był dwucyfrowy, wina i piwa doszlusowały do mocnych trunków — pisze „Le Parisien”.