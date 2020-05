Restauracje mają ruszyć w połowie maja, ale na nowych zasadach

Jak dowiedział się nieoficjalnie RMF24, zgodnie z rządowym planem gastronomia ma otworzyć się ponownie 18 maja. Dotyczy to jednak wyłącznie restauracji, barów i kawiarni posiadających ogródki - i tylko w nich będzie można przyjmować klientów. Lokale bez wydzielonej przestrzeni na zewnątrz pozostaną zamknięte.

Wymogów jest więcej. Jak wymienia RMF24, stoliki w ogródkach mają być rozmieszczone w odległości co najmniej dwóch metrów od siebie, a klientów muszą obsługiwać przy stanowiskach kelnerzy, co znaczy, że bary samoobsługowe i takie, które wydają dania w okienkach nie mogą działać. Klient musi pozostać przy stoliku ogródkowym i może ewentualnie skorzystać w lokalu z łazienki. Podchodzenie do baru czy siedzenie wewnątrz będzie zabronione.

Dobrą informacją dla klientów jest to, że nie będą musieli nosić w restauracjach maseczek i rękawiczek, co oczywiście mocno utrudniłoby spożywanie posiłku.

To wciąż jednak nie najlepsza wiadomość dla hoteli, które tracą na zamkniętych restauracjach. Nie wszystkie posiadają ogródki ze stołami przy restauracjach, a bez dostępnej oferty gastronomicznej goście nie chcą ich odwiedzać. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego apelowała już w tej sprawie do premiera, prosząc o jak najszybszą zgodę na otwarcie restauracji i uratowanie branży przez bankructwem i masowymi zwolnieniami.